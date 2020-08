Baseballer noch ungeschlagen : Capitals haben den nächsten Doppelsieg im Visier

Bonn Nach vier Siegen zum Saisonstart in der Baseball-Bundesliga wollen die Bonn Capitals gegen die Dortmund Wanderers nachlegen. Der Aufsteiger hat aber bereits für eine Überraschung gesorgt.

Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals hat den nächsten Doppelsieg fest im Visier. Am Sonntag will sich der Tabellenführer der Nordgruppe mit einer konzentrierten Leistung beim Wiederaufsteiger Dortmund Wanderers nicht überraschen lassen.

Den Wanderers gelang allerdings mit einem Split gegen Solingen zum Saisonauftakt ein zumindest unerwartetes Ergebnis. Anschließend folgten zwei Niederlagen in Hamburg. Aufseiten der Capitals tragen 55:1 Runs in vier Spielen viel zum großen Selbstbewusstsein bei. Der Spielplan meint es zudem gut mit den Capitals. Beide Wiederaufsteiger aus Berlin und Dortmund sowie die Cologne Cardinals stellen ein machbares Startprogramm dar, das Gelegenheit bietet, sich allmählich einzuspielen. Vorsicht ist in Dortmund dennoch geboten, denn der 8:4-Sieg gegen Solingen gelang mit elf Hits und acht Runs recht überzeugend. Vincente Velazquez, Pitcher Dave Paradela Oliveros und Kazuyuki Honno zeigten sich in der bisherigen Saison offensiv von ihrer starken Seite.