Baseball-Bundesliga Capitals mit der nächsten Siegteilung

Im ersten Spiel hatte Paderborns Werfer Mark Harrison zwar zwischendurch einige Schwierigkeiten, die zu einigen Walks für die Bonner Offensivspieler führten, aber insgesamt hatte der Starting-Pitcher der Untouchables die Bonner Offensive gut im Griff. Allein Luis Martin landete für die Capitals zwei Hits, davon einer in die äußerste linke Ecke des Feldes. Damit brachte er Josef Rosenthal von der ersten Base aus nach Hause zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Hausherren. Auf dem Bonner Mound überzeugte einmal mehr Markus Solbach mit einer durchweg konzentrierten Leistung. Insgesamt warf Solbach neun Strikeouts, die allerdings durch Fehler in der Bonner Defensive nicht die erhoffte Wirkung zeigten. Gleich zwei der Paderborner Punkte kamen durch Fehler in der Bonner Feldverteidigung zustande. Im fünften Inning erzielten die Untouchables den Ausgleich, doch Bonn bekam postwendend die Chance, wieder in Front zu gehen. Mit Läufern auf dem ersten und zweiten Base bei nur einem Aus hatte Daniel Sanchez alle Chancen, die Bases komplett zu laden, was allerdings im nächsten Spielzug misslang. Die Chance auf weitere Punkte wurde somit vergeben. Und so ging stattdessen Paderborn ein Inning später mit 3:2 in Führung. Dabei blieb es, denn nach dem achten Inning folgte am Samstag der Regenabbruch.