Baseball-Bundesliga Capitals wollen Platz eins zurückerobern

Nach dem spielfreien Wochenende kommen nun am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) die Cologne Cardinals ins Baseballstadion in der Rheinaue. Am Samstagabend haben Studierende gegen Vorlage ihres Ausweises freien Eintritt. Zwei Heimsiege stehen im Lastenheft, um die Tabellenführung in der Nordgruppe der Bundesliga zurückzuerobern. Danach folgen in den nächsten beiden Wochen die schweren Auswärtsspiele in Paderborn und Hamburg, den direkten Konkurrenten der Bonner im Rennen um den ersten Tabellenplatz.