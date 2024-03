Mittelrheinliga Chance auf den Klassenerhalt für FVE deutlich gestiegen

Nach den Erfolgen gegen Königsdorf und in Teveren peilt der FC Hennef 05 gegen den FC Hürth (Sonntag, 15 Uhr, Anton Klein Sportpark) den dritten Sieg in Serie an. „Wir wollen uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen“, definiert Trainer Fatih Özyurt neue Ziele. Allerdings wäre Özyurt nicht Özyurt, wenn er seine Elf nicht davor warnen würde nachzulassen. „Gegen Hürth wird es kein Spaziergang“, meint er. „Wir sind aber selbstbewusst genug, die Favoritenrolle anzunehmen.“ Allerdings muss er auf Ole Lichter verzichten, der nach seinem Platzverweis in Teveren für drei Spiele gesperrt wurde. „Wir haben dagegen Einspruch eingelegt, da wir der Meinung sind, dass der Platzverweis nicht gerechtfertigt war“, betont der Hennefer Coach. Bangen muss Özyurt um den Einsatz von Adrian Asani und Volkan Ballicalioglu.