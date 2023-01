Trauer um 24-Jährigen : Lokalfußballer und DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist tot

Die Fußballvereine in der Region trauern um den Fußballer Christian Scherpe. Foto: Boris Hempel

Meindorf Christian Scherpe spielte jahrelang beim FC Adler Meindorf und war auch als Kommentator tätig. Nun ist der 24-Jährige gestorben. Die Betroffenheit bei Fußballvereinen in der Region ist groß.

Weiterleiten Drucken Von Alexander Hertel

Die Fußballvereine in der Region trauern um Christian Scherpe: Der langjährige Spieler des FC Adler Meindorf ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Das teilte sein Verein auf Instagram und der eigenen Homepage mit und berief sich auf die Familie. „Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren“, heißt es in dem Post. Dem Verein zufolge kam Scherpe mit vier Jahren zum FC und war bis zuletzt in den Seniorenmannschaften aktiv. Nach GA-Informationen kam er bei einem Unfall ums Leben.

Neben seinem Einsatz für Meindorf machte sich Scherpe auch als Kommentator einen Namen. Der 24-Jährige war langjähriger Blindenreporter beim Mittelrheinligisten Bonner SC und gab Ende des vergangenen Jahres sein Debüt für den Sport-Streaming-Anbieter DAZN. Am 29. Dezember kommentierte er das Spiel zwischen Betis Sevilla und Athletic Bilbao der ersten spanischen Liga. „Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte“, schrieb Scherpe in der ersten Januarwoche auf Twitter. Der Kommentator hatte sich zuvor in einem Casting des Streaming-Anbieters durchgesetzt.

Bei den Fußballvereinen in der Region ist die Betroffenheit über die Nachricht seines Todes groß. “Wir sind betroffen und übermitteln unser aufrichtiges Beileid. In dieser schweren Zeit wünschen wir der Familie und den Freunden ganz viel Kraft. Stille Grüße aus Spich“, schrieb etwa der 1. FC Spich unter den Post von Meindorf. Daneben sprachen unter anderem auch der SV Ennert 1911, der VfR Hangelar, der ASV Sankt Augustin, der TV Rheindorf, der SV Birlinghoven, der Siegburger TV ihr Beileid aus.

