Spieler zeigt keine Symptome : Kölner Haie vermelden ersten Corona-Fall in der DEL

Köln Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat ihren ersten bestätigten Corona-Fall: Wie die Kölner Haie am Dienstag bekanntgaben, liegt bei einem ihrer Spieler ein positiver Befund vor.

„Das Resultat bestärkt das Vertrauen in unser Konzept, Kontrolltests nach Urlaubsaufenthalten durchzuführen, bevor ein Spieler wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen darf“, hieß es von KEC-Seite weiter. In der vergangenen Woche hatte die DEL beschlossen, ihren ursprünglich für den 18. September geplanten Start in die neue Spielzeit um mindestens sechs Wochen zu verschieben. Hintergrund der Entscheidung sind die weiterhin bestehenden behördlichen Verbote für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober.