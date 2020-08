Nach positiven Tests beim BSC : Mannschaft des 1. FC Spich auch in Quarantäne

Bonn/Troisdorf-Spich Die positiven Corona-Fälle beim Bonner SC haben weitreichende Folgen. Auch die Mannschaft des 1. FC Spich muss sich in Quarantäne begeben. Die beiden Teams bestritten vergangenen Sonntag ein Testspiel.

Der 4:1-Erfolg über den Regionalligisten Bonner SC am vergangenen Sonntag hat für den 1. FC Spich weitreichende Folgen. Nachdem bei den Rheinlöwen am Freitag ein Corona-Fall bestätigt und in dessen Folge am Samstag vier weitere Personen positiv getestet wurden, muss sich auch die 1. Mannschaft des Landesligisten in Quarantäne begeben.