Cyclocross in Bonn Mehr als 400 Radsportler kämpfen sich über den Venusberg

Der sportliche Aspekt der Vorbereitung auf das Rennen ist genauso vielseitig wie die typischen Cyclocross-Strecken. „In der Regel absolviert man in der Vorwoche des Rennens etwa mehrere Intervall-Einheiten.“ 40 Sekunden mit maximaler Kraft, dann 20 Sekunden entspannt fahren. Das Ganze wiederhole sich zehnmal in insgesamt drei Runden, zwischen denen längere Pausen gemacht werden. „Den Rest der Woche fährt man entspannter, um fit fürs Rennen zu sein.“ Ansonsten trainiert Dehnert wesentlich intensiver und vor allem auch auf normalen Strecken, die den klassischen Straßenrennen entsprechen. Nach der erfolgreichen Teilnahme am NRW-Cross-Cup geht es für Dehnert wieder auf die Straße. Für den Wirtschaftsinformatiker steht im März ein Straßenrennen in Düren an.