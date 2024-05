WTA-Tennisturnier Damen-Weltklasse schlägt in Troisdorf auf

Aus organisatorischer Sicht haben die Veranstalter bereits alles für die Ankunft der Top-Athletinnen vorbereitet. Die Organisatoren verzichten in diesem Jahr auf die teure große Haupttribüne und werden vor Platz zwei, der als neuer Centercourt genutzt wird, kleinere Tribünen installieren. Zudem ist für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt. So steht unter anderem am Dienstag ein Kids Day an und am Finaltag wird eine Matinee der Musikschule Troisdorf für kulturelle Unterhaltung am Tenniscourt sorgen. „Darüber freuen wir uns ganz besonders“, sagt Raffel. Laut Raffel benötigen die Veranstalter für eine erfolgreiche Durchführung nur noch engagierte Ballkinder. Interessierte könne sich bei Julia Mackowiak unter ☎ 02132/131 84 0 oder per Mail an jmackowiak@marasc.de melden.