Wettkämpfe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung : Das Feuer der Special Olympics ist in Bonn angekommen

Bürgermeisterin Ursula Sautter (2.v.l.) begrüßt die Delegation um den stellvertretenden Athletensprecher Alexander Kersken (3.v.l.) vor dem Bonner Rathaus. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Nach acht Etappen quer durch NRW ist das Feuer der Special Olympics in Bonn angekommen. Per Fahrrad kam die Fackel in die Gastgeberstadt für die Landesspiele 2022.

Rund einen Monat vor Beginn der Landesspiele der Special Olympics NRW (7. bis 10. September) ist das Feuer in Bonn angekommen. Über acht Etappen von Paderborn aus, wo die Wettkämpfe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 2015 zum ersten Mal stattfanden, wurde die Fackel quer durch Nordrhein-Westfalen zum Austragungsort der diesjährigen Spiele in die Bundesstadt transportiert.

Erstmals wurde aus dem Fackellauf dabei eine Fackeltour mit dem Fahrrad: Auf der insgesamt 333 Kilometer langen Strecke machte die Delegation der Special Olympics NRW im Rahmen des Projekts „#ZusammenInklusiv – Die größte Inklusionsbewegung Deutschlands“ in 23 inklusiven Kommunen Station, um auf die Spiele und das Thema Inklusion aufmerksam zu machen. Die finale Etappe führte nun von Köln über Brühl und Bornheim bis zum Bonner Marktplatz, wo Bürgermeisterin Ursula Sautter (2. von links) die Delegation um den stellvertretenden Athletensprecher und Tischtennisspieler Alexander Kersken (3. von links) und das Feuer der Special Olympics in Empfang nahm.