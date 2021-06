Extreme Hitze in Bonn und Region : Das ist beim Sport während der Hitze zu beachten

Extreme Hitze in Bonn und Region

Bonn Freizeitsportler, die einige Regeln beachten, können auch bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke Sport machen. Zeigt das Thermometer jedoch mehr als 35 Grad an, sollte über einen Sportverzicht oder eine Spielabsage nachgedacht werden. Ein Experte gibt Tipps zum Training.

Auf deutlich über 30 Grad sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen ansteigen. Mit jedem Grad Celsius mehr auf dem Thermometer sinken die Leistungsfähigkeit und die Lust auf Bewegung. Sollte man bei extremer Sommerhitze dem Körper überhaupt sportliche Anstrengung zumuten?

„Grundsätzlich ist Wärme kein Problem. Ein gut trainierter Körper kommt damit klar“, sagt Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln. So erbringen die Fahrer der Tour de France selbst bei hohen Temperaturen Bestleistungen, nehmen dafür allerdings täglich zehn bis zwölf Liter Wasser zu sich.