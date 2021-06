Kostenloses Angebot in Bonn : Das ist das Programm für Sport im Park 2021

Service Bonn Ab der kommenden Woche startet an sechs verschiedenen Standorten in Bonn das kostenlose Programm „Sport im Park“. Das Angebot reicht von Aquafitness bis Zumba.

Wie wäre es mit einer Einheit Kaha mitten im Kurpark von Bad Godesberg zum Start in den Feierabend? Ein Mix aus Tai-Chi, Qigong und Yoga, benannt nach dem maorischen Wort für „Kraft“ und „energiegeladen“. In insgesamt fünf Phasen werden dabei verschiedene Muskelgruppen gekräftigt, gedehnt und entspannt - und das alles zu Musik von Bands hauptsächlich aus Neuseeland, Samoa und Hawaii.

Kaha ist eine der Neuheiten im diesjährigen Programm von „Sport im Park“. Gleichgeblieben ist das Grundkonzept: An sechs verschiedenen Standorten im Bonner Stadtgebiet werden von montags bis samstags bis Mitte September verschiedene Sportstunden angeboten - kostenlos, ohne Voranmeldung, ohne Vorkenntnisse. Organisiert wird die Aktion vom Stadtsportbund Bonn in Kooperation mit der Stadt Bonn, den Stadtwerken Bonn, der Barmer-Krankenkasse sowie der Volksbank Köln Bonn.

Der Hochschulsport der Uni Bonn organisiert die Sporteinheiten auf der Hofgartenwiese. Das Angebot ist vielseitig und reicht von A wie Aquafitness bis hin zu Z wie Zumba. Vielseitig ist auch die Zielgruppe: Sportbegeisterte sind ebenso willkommen wie Unentschlossene, die sich bisher noch nicht an Fitnesskurse oder bestimmte Sportarten herangetraut haben. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot speziell für Kinder: Jeden Samstag bietet der Godesberger TV „Sport & Spiel“ für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren im Godesberger Kurpark an.

„Das Besondere ist, dass es niederschwellig ist“

Der TKSV ist gleich an zwei Orten aktiv, im Zentrum von Duisdorf, auf dem Rochusplatz und im Hardtbergbad. In dem Freibad wird Aquafitness angeboten, gleich vier Übungsleiter bilden das „Aquateam“, wie Mockenhaupt es nennt. Normalerweise sind die Aquafitness-Kurse schnell ausgebucht, bei Sport im Park hat jeder die Chance, mitzumachen. Für den Verein ist es auch Eigenwerbung, um neue Mitglieder zu finden - mit Erfolg. „Viele sind hängengeblieben“, erzählt Mockenhaupt.

Das Besondere an Sport im Park ist der Veranstaltungsort - unter freiem Himmel

Teilnehmer müssen Sportkleidung, Sportschuhe und Getränke mitbringen

Für die Trainer ist jede Woche, jede Einheit anders – schließlich wissen vorher nie, wer kommt. In ihren Zumba-Kursen hatte Geschwandtner schon anderthalbjährige Kinder, die zur Musik mitwippten, und daneben 80-Jährige. „Jeder macht so mit, wie er kann“, sagt sie. So manch einer hat auch schon spontan in Alltagskleidung mitgemacht. Ideal sind dennoch Sportklamotten, Sportschuhe und etwas zu trinken. Wenn die Teilnehmer eine zusätzliche Yogamatte oder ein Handtuch sowie einen Aquagürtel oder eine Poolnudel mitbringen sollen, ist das im Programm extra vermerkt (siehe Karte). Die Teilnahme ist insgesamt kostenlos, allerdings müssen Besucher der Sporteinheiten in den beiden Freibädern den regulären Badeintritt entrichten.