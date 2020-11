Deutsche Eishockey Liga : Winter Game der Kölner Haie wird in nächste Spielzeit verschoben

Köln Eigentlich war für den 9. Januar das nächste Freiluft-Event in der Deutschen Eishockey Liga geplant. Wegen der Corona-Krise muss das allerdings auf die nächste Spielzeit verschoben werden.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) muss in der Saison 2020/21 auf ihr Freiluft-Spektakel verzichten. Das Winter Game zwischen den Kölner Haien und Adler Mannheim wird wegen der Corona-Pandemie in die darauffolgende Spielzeit geschoben. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt; bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Kostenpflichtiger Inhalt: Heimspiele an gewohnter Stätte : Kölner Haie bleiben in der Lanxess Arena

Das Winter Game sollte ursprünglich am 9. Januar 2021 in der Heimspielstätte des 1. FC Köln über die Bühne gehen. Allerdings war dieser Termin bereits im August gekippt worden. Grund war der coronabedingt veränderte Rahmenspielplan der Fußball-Bundesliga. Dieser enthält in der aktuellen Saison eine verkürzte Winterpause mit Heimspielen für den FC am ersten und dritten Januar-Wochenende. Der aufwendige Auf- und Abbau der Eisfläche wäre unter diesen Umständen in Müngersdorf Anfang Januar zeitlich nicht möglich gewesen.