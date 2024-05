Endspurt in der Mittelrheinliga Dem FV Endenich fehlen noch zwei Punkte

Wenn es tabellarisch weder nach oben noch nach hinten gehen kann, lässt die Spannung der Protagonisten verständlicherweise merklich nach. So geschehen bei der jüngsten 2:3-Heimniederlage des Siegburger SV gegen das Tabellenschlusslicht Germania Teveren. „Man darf verlieren, sicher auch gegen schwächere Gegner, aber nicht so“, fand SSV-Trainer Alexander Otto. So strich er den freien Feiertag und beraumte ein Training an. „Ich gehe davon aus, dass wir in Hürth ein anderes Gesicht zeigen“, sagt Otto. Parallel basteln die Verantwortlichen am neuen Kader. Nach Mehrschad Kadan und Nico Kuhbier verpflichteten die Kreisstädter mit Tim Keil (24) einen Torjäger, der derzeit noch für den SC Uckerath in der Bezirksliga für Furore sorgt. „53 Tore und 31 Vorlagen in 47 Spielen sprechen eine deutliche Sprache“, sagt Otto.