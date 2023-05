Baseball-Bundesliga Den Bonn Capitals fehlt die Konstanz

Die Hausherren waren den Wild Farmers in allem, was erfolgreichen Baseball ausmacht, überlegen. Nach einem wunderbaren Schlag von Danny Lankhorst und einem Hit von Luis Martin erhöhten die Capitals zunächst auf 3:0. Es folgten zwei weitere Punkte nach Hit von Daniel Lamb-Hunt. Wilson Lee und Vinny Ahrens erhöhten weiter nach Schlag von Daniel Aldrich. Und der an diesem Tag bestens aufgelegte Danny Lankhorst war auch an den nächsten Punkten beteiligt. Dem klaren 11:0 hatten die Gäste am Ende nichts entgegenzusetzen. Maßgeblich daran beteiligt waren auch Bonns Pitcher Sascha Koch und später Titus von Kapff. Bereits nach fünf Innings war das Spiel beendet, da bei einem Doubleheader, also zwei Spielen an einem Tag, nur je sieben Innings gespielt werden und die Ten-Run-Rule nach fünf Innings greift.