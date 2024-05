Nachholspiel in der Mittelrheinliga Der FC Hennef will die Negativserie brechen

RHEIN-SIEG-KREIS · Das Nachholspiel des FC Hennef am Mittwoch gege Union Schafhausen soll die Wende bringen. Nach fünf Niederlagen in Folge will der FCH die Saison versöhnlich abschließen.

14.05.2024 , 17:54 Uhr

Szenen vom Saison-Auftakt des Bonner SC gegen den FC Hennef. Foto: Boris Hempel

Von Ludovic Bürling