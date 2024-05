Handball-Regionalliga Der letzte Spieltag steht bei der TSV Bonn im Zeichen des Abschieds

Die Handballer der TSV Bonn rrh. beenden die Saison 2023/2024 in der Regionalliga Nordrhein am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle an der Ringstraße) unabhängig vom Ergebnis mit dem dritten Platz und damit der besten Platzierung seit Zugehörigkeit. Am letzten Spieltag erwarten die Rechtsrheinischen die Zweitvertretung des TuSEM Essen, die als Tabellenzehnter bei einem eigenen Sieg und eventuellen Niederlagen der vor ihr platzierten Mannschaften noch einige Plätze nach oben klettern könnte.