Bonn Marathon „Der Marathon ist ein Abenteuer“

Malorny: Der Marathon-Markt ist deutlich zurückgegangen. Dafür ist aber der Halbmarathon-Markt nach oben gegangen. In Bonn hat das daher lange nicht so viel ausgemacht. Am Anfang hatten wir 3000 Marathonläufer. Das pendelte sich, nachdem wir auf zwei Runden gegangen sind, bei rund 1000 Teilnehmern ein. In Köln hatten wir ein Niveau von fast 20.000 Marathonläufern, heute sind es nur noch 7000 bis 8000. Aber es gibt dafür 15.000 Halbmarathonläufer. Die Halbmarathonzahlen in Bonn sind bisher auch sehr stabil gewesen. Wir lagen mit Marathon und Staffeln so insgesamt immer bei über 12 000 Teilnehmern.