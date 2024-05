Rückkehr nach fünf Spielzeiten Der SSV Merten steigt in die Mittelrheinliga auf

Für Kilic liegt das Geheimnis des Mertener Erfolges vor allem auch in der Ruhe des Vereins. „Auch wenn wir seit Beginn der Saison oben mitspielen wollten und einen ambitionierten Kader zusammengestellt haben, hat uns der Vorstand niemals den Druck gegeben, unbedingt aufsteigen zu müssen“, erläutert Kilic. „Dadurch konnte die Mannschaft in aller Ruhe ihr vollständiges Potenzial entfalten.“ Der Aufstiegstrainer lobt auch die Konkurrenz aus Pesch. „Ich denke, es hat ganz lange nicht mehr zwei so starke Mannschaften in der Landesliga gegeben. Wir haben uns über mehrere Monate ein spannendes Duell an der Tabellenspitze geliefert.“