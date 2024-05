DHB-Pokal der männlichen A-Jugend Der Traum platzt für die Bonner JSG erst im Finale

Bereits um 11 Uhr begann vor ausverkaufter Halle am Oberpleiser Sonnenhügel das erste Halbfinale, in dem sich die Bonner JSG und der TV Bittenfeld gegenüberstanden. Die JSG tat sich zunächst gegen die kompakte Bittenfelder Abwehr schwer und lag folgerichtig in der 7. Minute mit 1:3 im Hintertreffen. Mit zunehmender Spieldauer aber steigerten sich die Bonner und fanden immer wieder gute Lösungen im Angriffsspiel und übernahmen beim Stand von 6:5 (16. Minute) erstmalig die Führung. Bis zur Pause entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem dem Spielverlauf gerechten Remis. Nach dem Seitenwechsel fiel dann innerhalb von zehn Minuten die Entscheidung zugunsten der JSG. „Wir haben sehr aggressiv verteidigt und Bittenfeld keinen Raum mehr gegeben. Hinzu kam eine überragende Torhüterleistung von Moritz Czerwinski und auch mental waren wir ganz stark“, so Trainer Julius Palmen. Bittenfeld fiel nun nicht mehr viel ein, leistete sich einige Abspielfehler oder scheiterte am Bonner Schlussmann Czerwinski. Die JSG bestrafte die Nachlässigkeiten des Gegners mit einfachen Toren aus dem schnellen Umschaltspiel und führte in der 35. Minute vorentscheidend mit 18:12. In den letzten Minuten hielt es die knapp 1000 Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen und die Bonner brachten die Führung souverän über die Zeit und gewannen mit 22:19 (9:9).