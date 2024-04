Handball-Regionalliga Der TSV Bonn hat den zweiten Platz im Visier

Am vorletzten Spieltag der Regionalliga Nordrhein haben die Handballer der TSV Bonn rrh. den vierten Tabellenplatz und damit ihre beste Platzierung seit Bestehen der Liga bereits sicher. Holen die Beueler am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Gillesbachtal) beim Tabellensiebten BTB Aachen einen Punkt, ist ihnen sogar der dritte Platz in der Endabrechnung nicht mehr zu nehmen.