Volleyball zweite Bundesliga Der TuS Mondorf ist zu Gast im hohen Norden

Für den Volleyball-Zweitligisten TuS Mondorf steht das Wochenende ganz im Zeichen des Sports. Während eine Delegation des Vereins am Freitagabend bei der GA-Sportlerwahl als Kandidat für das Team des Jahres vertreten ist, findet für den Rest der Spieler das Abschlusstraining vor dem Wochenende statt. Denn am Samstagmorgen um 8 Uhr startet der Bus in Richtung Kiel. Dort gastiert der TuS Mondorf um 19.30 Uhr als amtierender Titelträger des WVV-Pokals zum Entscheidungsspiel beim Kieler TV. Die haben ihrerseits den Nordpokal geholt. Der Sieger der Partie spielt dann im Anschluss beim bundesweiten DVV-Pokal und trifft im Achtelfinale auf den Erstligisten powervolleys Düren. Sollten sich die Mondorfer durchsetzen, würde die Partie gegen Düren am 4. November in der Hardtberghalle in Bonn ausgetragen werden. Zudem würde dann ein Wiedersehen mit Nico Wegner anstehen. Der Außenangreifer wechselte vor der Saison von Mondorf in die erste Liga nach Düren und wagte den Schritt, sich als Profi in der höchsten deutschen Spielklasse durchzusetzen.