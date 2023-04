Laufevent am 23. April Veranstalter erwartet 10.500 Starter beim Bonn-Marathon

Darüber hinaus hat jeder Teilnehmer – ob vorangemeldet oder kurzfristig nachgemeldet – die Möglichkeit, eine Spendenmatte auf der Strecke zu passieren, wodurch automatisch drei Euro in die Spenden-Aktion fließen. „Natürlich wäre es besonders schön, wenn viele über die Spendenmatte laufen. Wir werden den Betrag am Ende großzügig aufrunden; dieser kommt dann den Bonner Sportvereinen zugute. Es ist uns ein Herzensanliegen, die lokalen Vereine entsprechend zu unterstützen“, erklärt Edenhofer. In den vergangenen Jahren wurden auf diese Weise mehr als 250.000 Euro generiert; auch in diesem Jahr gehen die Veranstalter von einer Spendensumme in Höhe von rund 30.000 Euro aus. „Das Besondere an diesem Marathon ist“, sagt SSB-Geschäftsführer Seibert, „dass wir unter anderem durch die Spendenaktion den Marathon der Breite zugänglich machen. Man merkt, dass wir eine echte Bindung zum Vereinssport haben. Es sind viele Vereine als Streckenposten oder Helfer dabei, weil sie sich auch über die Spendenaktion der Deutschen Post für niederschwellige Projekte bewerben können.“