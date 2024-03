Sportfechten Deutsche Seniorenmeisterschaften im Florett in Bonn

Der OFC Bonn war am vergangenen Wochenende Ausrichter der Deutschen Seniorenmeisterschaften im Florett. Im Einzel starteten jeweils 72 männliche und weibliche Teilnehmer, insgesamt waren elf Damen- und 15 Herrenmannschaften angereist. Die Vorjahressiegerin Anne Sauer konnte ihren Titel in diesem Jahr nicht verteidigen, sie musste verletzungsbedingt absagen. Dafür gelang dies bei den Herren Alexander Kahl von der TG Hanau. Nach seinem Triumph in Esslingen im vergangenen Jahr setzte er sich im diesjährigen Finale gegen Paul Luca Faul vom FC Tauberbischofsheim durch.