Hockeyspektakel beim BTHV Warum die Deutschen Hockeymeisterschaften in Bonn stattfinden

Und da sei abgesehen vom sportlichen Geschehen das Drumherum mit Catering und Austellern immens wichtig. „Vor allem aber haben wir mit dem Bonner THV einen Verein, der an allen Ecken und Enden dieser beiden Tage tatkräftig mit anpackt und dabei weiß, wie es geht“, sagt der Geschäftsführer der Hockeyliga. Der BTHV scheint jedenfalls gewappnet. „Wir können uns auf mehr als 170 Freiwillige verlassen“, erklärt Matthias Caspari, Geschäftsführer des BTHV und Orgachef des Final Four. „Fast jedes zehnte Mitglied packt mit an.“ Das Turnier sei ein vereinsbindendes Projekt, denn nicht nur die Hockey-, sondern auch die Tennisabteilung hilft mit. „Wir sind sehr stolz auf unsere Mitglieder“, betont Caspari. „Dieses Miteinander macht uns als Verein aus.“ Was die Abläufe auf und neben dem Platz anbetrifft, kann sich das zehnköpfige Orga-Team um Caspari auf die Erfahrungen von 2022 stützen. „Auch was damals nicht so gut gelaufen ist, hilft uns jetzt natürlich weiter“, sagt der BTHV-Geschäftsführer. Mehr Foodtrucks und mehr sanitäre Anlagen sind für den Orgachef wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur Premiere des Final Four im Wasserland vor zwei Jahren.