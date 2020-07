Deutschland gegen England : Neuauflage des WM-Endspiels von 1966 beim GA-Heimspiel

Die deutsche Mannschaft trifft im Finale des GA-Heimspiels am Sonntag auf England. Foto: GA

Bonn Das Finale des GA-Heimspiels bietet am Sonntag mit der Partie zwischen Deutschland und England einen Fußball-Klassiker. Das Spiel ist im Mediaplayer zu sehen.

Mindestens zwei der Duelle dieser beiden Mannschaften gelten heute als legendäre Spiele. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 setzte sich England durch einen 4:2-Finalsieg nach Verlängerung die Krone auf, 24 Jahre später gewann Deutschland bei der WM in Italien das Halbfinale im Elfmeterschießen und holte sich später seinen dritten Titel. Spiele zwischen den Three Lions und der DFB-Elf sind Fußball-Klassiker und versprechen große Spannung – erst recht in einem Finale.