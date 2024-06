Neue Regel gegen Gewalt DFB führt Beruhigungspausen im Amateurfußball ein

Schiedsrichter im Amateurfußball sollen künftig Partien bei hitzigen Spielsituationen unterbrechen können. Für die kommende Saison will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit den Landesverbänden bundesweit sogenannte Beruhigungspausen einführen. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Dadurch könne man Spielabbrüche vermeiden und Eskalationen am Platz verhindern. Das „DFB-Stopp-Konzept“ ist demnach Teil eines Maßnahmenpakets zur Gewaltprävention bei Amateurspielen.