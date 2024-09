DFB-Pokalspiel der Mendener U17-Juniorinnen Schütteln, Krönchen richten, weitermachen

Beteiligt sind freilich nicht die Senioren oder die Frauen-Mittelrheinligamannschaft. Die U17-Juniorinnen der Blau-Weißen empfangen an diesem Samstag die SV Elversberg aus der Regionalliga Südwest in der ersten Runde des deutschen B-Juniorinnen-Cupwettbewerbs, der im Übrigen ebenfalls seine Premiere erlebt. „Für uns ist das eine tolle Sache, darauf sind wir sehr stolz”, freut sich Pütz und merkt an, dass er die Partie „als Werbung für die Mädchenabteilung im Verein” sieht.