Nachfolge für Fritz Keller : DFB-Präsident: Bernd Neuendorf aus Bonn offenbar Kandidat

Bonn In der kommenden Woche könnte eine Vorentscheidung auf das Amt des DFB-Präsidenten fallen. Ein Favorit scheint der Bonner Bernd Neuendorf zu sein.

Philipp Lahm, Rudi Völler oder doch Bibiana Steinhaus? Für das höchste Amt im deutschen Fußball, das des DFB-Präsidenten, sind zahlreiche prominente Namen aus dem Fußball gehandelt worden. Am 11. März 2022 soll das neue Oberhaupt des Fußball-Dachverbandes bestimmt werden. Laut „Sport Bild“ soll in Gesprächen mit den 21 Landesverbänden aber immer wieder ein Name genannt worden sein: Bernd Neuendorf. Der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) soll demnach als aussichtsreicher Kandidat, zumindest aus dem Amateurlager, gelten.

Neuendorf: Journalist und Politiker

Neuendorf studierte unter anderem in Bonn und arbeitete in den 1990er Jahren als Journalist, anschließend in der Politik. 2019 wurde der SPD-Mann einstimmig zum Vorsitzenden des FVM gewählt. Doch Neuendorf stieß in alles andere als ruhige Gewässer. Bereits im Sommer 2019 musste der Wahl-Bonner improvisieren. Nach einer Spielersperre in der Bonner Kreisklasse kam es zu einem Rechtsstreit, der sich einige Wochen hinzog. Als die folgende Spielzeit in Gefahr geriet, weil Liga-Zugehörigkeiten nicht geklärt waren, griff Neuendorf lösungsorientiert ein und schlichtete. Ein gutes halbes Jahr später musste der FVM-Chef eine Lösung in Bezug auf die Corona-Pandemie finden, inklusive Auf- und Abstiegsregelung. Auch in der vergangenen Spielzeit musste der FVM die Saison aufgrund der Pandemie frühzeitig abbrechen. Für manche Entscheidungen wurde der Verband von einigen Vereinen kritisiert. Andere Clubs fühlten sich in der Pandemie alleingelassen. Weitere befürworteten jedoch die Entscheidungen des Präsidenten.