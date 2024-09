Finale um die deutsche Baseball-Meisterschaft Die Capitals greifen nach dem Titel

Am Samstag ab 18 Uhr und dann am Sonntag ab 14 Uhr geht die Serie weiter. Beide Teams brauchen noch zwei Siege, um sich deutscher Baseballmeister 2024 nennen zu dürfen. Endet das Aufeinandertreffen wie am vergangenen Wochenende mit einer Siegteilung, findet der Showdown am 21. September in der Bonner Rheinaue statt.