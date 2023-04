Mondorfer Volleyballer schlagen auch Münster Die Feierlichkeiten nehmen kein Ende

NIEDERKASSEL · Festivitäten werden für die Volleyballer des TuS Mondorf in dieser Saison zu einer lieben Gewohnheit. Nachdem der Meister der 2. Bundesliga in den vergangenen Wochen schon viel Grund zum Feiern hatte, stand am Samstag nach dem 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 25:22)-Erfolg im letzten Heimspiel gegen die orderbase Volleys Münster die offizielle Meisterehrung durch die Volleyball-Bundesliga mit dem Überreichen des Pokals und der Medaillen in der Bonner Hardtberghalle an.

17.04.2023, 10:00 Uhr

Da ist das Ding: Die Volleyballer des TuS Mondorf mit dem Meisterpokal für den Titelgewinn in der 2. Bundesliga. Foto: Gerd Linnartz