Präsident und Sportdirektor der Bonn Capitals im Interview „Die Mannschaft hat das gewisse Etwas“

Heid: Wir sind sehr froh über die Sponsoren, die uns in der Vergangenheit und jetzt unterstützt haben. Die deutsche Meisterschaft zu gewinnen, ist fantastische Werbung für unseren Verein. Ich bin mir sicher, dass der dritte Titel uns helfen wird, weiterhin Sponsoren und Unterstützer von unserer Sache überzeugen zu können. Wir haben es geschafft, mehr als 20.000 Zuschauer in unser Stadion zu locken. Allein am vergangenen Samstag waren es über 1500 Fans. Das zeigt, dass der Baseballsport in Deutschland und vor allem in der Region wächst. Wir sind, gemessen an den Zuschauerzahlen, nach den Baskets mittlerweile der zweitgrößte Sportverein der Stadt. Damit werden wir immer attraktiver für Sponsoren.