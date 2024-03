Quadballverein aus Bonn Das Runde muss ins Runde

Quadball hat seinen Ursprung in den Harry-Potter-Romanen, in denen die Protagonisten auf Besen über das Spielfeld fliegen. „Quidditch“, wie das Spiel dort genannt wird, wurde 2005 von Studierenden in den USA aufgrund der Bücher ins Leben gerufen und trägt heute die offizielle Bezeichnung „Quadball“. Die Sportart ist mittlerweile auch in Europa verbreitet, es gibt in Deutschland 34 Quadballvereine. Neben den Vereinigten Staaten wird der Sport hierzulande am häufigsten ausgeübt. Der Harry-Potter-Bezug ist mittlerweile von Verein zu Verein unterschiedlich: „Bei einigen merkt man schon an der Namensgebung, dass es eine Verbindung gibt. Wir in Bonn sind da eher leistungsorientierter“, erklärt Velling.