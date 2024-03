Cheerleaderinnen aus Siegburg Aus der Turnhalle auf die Weltbühne

Für Isabel Müller, eine von vier Trainerinnen der Petites und Spirits, war es eine Herzensangelegenheit, dass der Trip in die Vereinigten Staaten möglich wird. Das Team hatte vor einigen Jahren bereits die Gelegenheit, für die WM nach Amerika zu fliegen. Damals scheiterte das Vorhaben am Veto der Eltern. Das sollte sich dieses Mal nicht wiederholen: „Wir haben die Eltern in der Halle versammelt und ihnen gesagt, dass wir nach Amerika reisen, und haben gar nicht erst gefragt.“ Es sei für Eltern schließlich schwieriger, ihrem Kind die Teilnahme an einer ohnehin stattfindenden Reise zu verbieten. Somit werden sich die Saints im April in den USA auf einer der größten Bühnen des Cheersports präsentieren.