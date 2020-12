Diese Sportler aus der Region arbeiten in systemrelevanten Berufen

Fußball-Trainer Falk Bernard (SV Menden) ist Pädagoge: Vormittags unterstützt der Trainer des SV Menden an einer Trois­dorfer Grundschule die Lehrer, nachmittags betreut er die Schüler unter anderem bei den Hausaufgaben. Es macht nachdenklich, was Falk Bernard in der Corona-Krise festgestellt hat: „Wir haben Erstklässler, die den Unterricht gar nicht anders als mit Maske kennen. Für die anderen Kinder war’s eine Umstellung, Masken anzulegen.“ Eine Corona-Pause gab’s für Bernard und seine Kollegen nicht. „Wir haben durchgearbeitet, muss­ten ei­ne Notbetreuung der Kinder sicherstellen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind.“ Klar ist für den Pädagogen, „dass in dieser Lage dein Hobby hint­anstehen muss“. Als Fußballtrainer habe er jedoch gemerkt, was den Spielern wirklich wichtig sei: „Kameradschaft und Gemeinschaft, und das fehlt jetzt“. Extrem sei das bei der Jugend: „Alle fallen nun wieder in ein Loch.“ Bernards Wünsche für 2021: „Wieder ein Stück Normalität bekommen, Präsenzunterricht für die Kin­der sicherstellen und wieder trainieren.“