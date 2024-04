Baseball-Bundesliga Doppelsieg zum Heimauftakt für die Bonn Capitals

Die Bonn Capitals durften nach zwei Siegteilungen in Paderborn und Hamburg erstmals in dieser noch jungen Saison in der Baseball-Bundesliga zweimal jubeln. Gegen die Dohren Wild Farmers gewann das Team von Trainer Stan Exeter bei den ersten Auftritten vor heimischem Publikum in dieser Spielzeit mit 2:1 und 3:0. Garant für die Siege waren vor allem die Bonner Pitcher. Im zweiten Spiel am Sonntag gelang Niklas Rimmel sogar ein sogenannter No Hitter. Der Bonner Werfer musste in sieben Innings keinen einzigen Hit der Gäste hinnehmen.