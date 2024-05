Basketball Dragons Rhöndorf krönen ihre Saison

In den letzten zehn Minuten entzauberten die Dragons die magische Dreipunktelinie dann regelrecht. In den ersten sechs Minuten schlugen in Kölns Korb gleich sechs Dreier ein, gleichbedeutend mit der vorentscheidenden 77:66-Führung für Rhöndorf. Es war die Phase, in der Kelvin Omojola richtig heiß lief und elf Punkte, neun davon per Dreier markierte.