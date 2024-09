Saisonauftakt für Rhöndorfer Basketballer Die Dragons Rhöndorf müssen sich neu beweisen

„Wir haben ein ziemlich heftiges Auftaktprogramm. Deshalb sind bei mir die ersten vier Spieltage eingekreist“, sagt Stephan Dohrn, der am Fuße des Drachenfelses in sein zweites Jahr als Headcoach geht. „Alles, was mit der vergangenen Saison zu tun hat, spielt für uns keine Rolle mehr.“ Eine Sicht- und Herangehensweise, wie sie im Leistungssport üblich ist. Der Blick ist nach vorn gerichtet.