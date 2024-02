2. Volleyball-Bundesliga Dritte Meisterschaft in Folge für TuS Mondorf möglich

Am Samstag um 20 Uhr gastiert der Tabellenvierte TuB Bocholt in der Bonner Hardtberghalle. Auch die kommenden Wochen haben es in sich, denn dann kommen mit dem SV Warnemünde und dem TSV Gießen Grizzlys II der Tabellenzweite und -dritte nach Bonn. Sollten diese drei Spiele gewonnen werden, steht der dritten Meisterschaft in Folge nichts mehr im Wege.