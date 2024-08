DTM auf dem Nürburgring Ralf und David Schumacher starten im Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm starten Ralf und David Schumacher im Prototype Cup Germany. Schumacher Junior fuhr mit mäßigem Erfolg zwei Jahre in der DTM. In diesem Jahr geht er im ADAC GT Masters und in der Nürburgring Langstrecken Serie an den Start und der Knoten ist geplatzt. Vor gut einem Monat gewann er beide Läufe zur ADAC GT Masters auf dem Nürburgring und vor zwei Wochen einen NLS-Lauf an gleicher Stelle. Die Fans hoffen, dass Vater Ralf genauso gut in Form ist. „Ich bin auf jeden Fall fit, da ich nach wie vor viel Sport treibe. Die Testfahrt in unserem Auto hat mir keine Probleme bereitet“, erklärte der 49jährige Ex-Formel 1-Pilot auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Veranstaltung. Auf dem Nürburgring treffen die Schumachers unter anderem auf Klaus Abbelen und Felipe Laser. Das Duo feierte am vergangenen Wochenende im Frikadelli-Ligier in Hockenheim seinen ersten Gesamtsieg in der Serie.