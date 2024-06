Ehrenpreis für Ehrenamtler Im Dienste des Bonner Sports

„Sportliche Erfolge wären ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, oft gar nicht möglich“, sagte Dörner. Und Schneider-Bönninger fügte hinzu: „Sie alle tragen Tag für Tag die Freude am Sport und an der Gemeinschaft in die Sportvereine. Ihr Engagement für und mit anderen Menschen fördert auch nachhaltig das Zusammenleben und den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft.“