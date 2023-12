Fußballkreis Sieg zeichnet Ehrenamtler aus Engagement für die Vereine

Mit dem FVM-Ehrenamtspreis bedacht wurde Udo Bungard (80), der langjährige Kassierer und Finanzwart des SC Uckerath. „Wenn es um Zahlen geht, macht dir keiner was vor“, sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende Helmut Küpper, der den ehemaligen Prokuristen Bungard seit vielen Jahren kennt. „Du hast den Posten des Finanzwartes beim SCU in guten und schlechten Zeiten ausgefüllt.“ Bungard führte zudem eine Software für die Finanzverwaltung der Blau-Weißen ein. Und gab den Vereinskollegen mehr oder minder gewollt Nachhilfe in Sachen Finanzen. „In der Bewerbung des Clubs für die Auszeichnung steht ,Mitgliederversammlungen konnten schon mal zu einer Vorlesung der Volkswirtschaftslehre mutieren‘“, gab Frederic Fuchs zum Besten.