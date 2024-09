Lokalsport in Kürze Ein Kantersieg und starke Läufer

Laufen: Beim 12. Panoramalauf rund um die Burg Are am Samstag gewann Corinna Hönscheid aus Königswinter die Ultra-Distanz über 54 Kilometer nach 6:35:12 Stunden. Auch auf der Kurzstrecke über 19 km mit 650 Höhenmeter siegte mit Thurid Buch (Alfterer SC, 1:45:46) eine Läuferin aus der Region. Zweite Frau wurde Caterina Schneider vom LT Ennert (1:57:05). Am Freitagabend konnte sich Joe Körbs beim 2. Straberger Drittelmarathon einen Podestplatz sichern. Der LT-Ennert-Läufer wurde über 14 Kilometer Gesamt-Dritter in 53:55 Minuten. kud