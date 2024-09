FC Hennef Einen Punkt ermauert

Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) trifft Hennef auf einen Gegner, der mit einer bitteren 0:1-Niederlage in Schafhausen gestartet ist. Özyurt: „Hürth hat eine unheimlich robuste Mannschaft, die ich sehr schätze. Wir werden maximal gefordert sein.“ Auf den Gegner will sich der FCH-Coach aber nicht mehr zwingend konzentrieren. „Wir wollen in dieser Saison mehr auf uns schauen. Uns mehr auf unsere Stärken konzentrieren.“ Personell wird Ansgar Pflüger wohl einige Wochen pausieren müssen. Der Neuzugang von Eintracht Hohkeppel hat sich einen Zeh gebrochen. Fraglich ist auch der Einsatz von Yehor Kokot, der zur Halbzeit angeschlagen in der Kabine blieb.