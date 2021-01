Niederlagen gegen die Eisbären Berlin : Kölner Haie bieten in der Hauptstadt einen großen Kampf

Kölner Haie bieten in der Hauptstadt einen großen Kampf

Die Kölner Haie waren zu Gast bei den favorisierten Eisbären aus der Hauptstadt. Trotz angespannter Personallage zeigten die Haie eine kämpferische Leistung.

Dieses Ende hatten die Kölner Haie nicht verdient. Ein Treffer von Lukas Reichel ins verwaiste Tor besiegelte 17 Sekunden vor Schluss die 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)-Niederlage bei den Eisbären Berlin. Die aufopferungsvoll kämpfenden Domstädter hatten Justin Pogge aus dem Tor genommen, um das 3:3 zu erzwingen, wurden vom Favoriten aber eiskalt bestraft. Dabei waren sie elf Tage nach der schallenden 0:5-Ohrfeige, die in der Mercedes-Benz-Arena eine Serie von nun fünf Niederlagen eingeleitet hatte, griffig und treffsicherer gestartet.

„Leider haben wir aber aufgehört weiter so aggressiv zu spielen wie im ersten Drittel“, machte Doppeltorschütze Marcel Müller „den Knackpunkt“ zu Beginn des zweiten Drittels aus. In der Anfangsphase verteidigten die Haie intensiv und ließen das schnelle Umschaltspiel der Berliner nicht zur Entfaltung kommen. In der siebten Minute schlug Marcel Müller erstmals zu. Der gebürtige Berliner spielte unfreiwillig Doppelpass mit seinem Gegner Matt White und traf gedankenschnell zum 1:0.