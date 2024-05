EHC Troisdorf Felicity Luby ist Eishockey-Torhüterin im Männer-Team

Mit der U16-Nationalmannschaft der Frauen nahm sie 2020 an den „Youth-Olympics“ in Lousanne teil und spielte ebenfalls für die U18-Nationalmannschaft. Mittlerweile gehört sie der Frauen-A-Nationalmannschaft an. Beim EHC Troisdorf spielt sie allerdings nicht nur für die „Alphas“, sondern auch für das U20-Jungsteam. Während Luby mit den Herren in ihrer Liga den letzten Platz belegte, landete sie mit der U20 in der Regionalliga West auf dem ersten Platz. „Es kam durchaus vor, dass ich an einem Wochenende für beide Mannschaften spielen durfte“, erklärt sie. Darüber hinaus war sie in der abgelaufenen Saison dank einer Doppellizenz zusätzlich für den Kölner EC in der 2. Liga Nord auf dem Eis. Seit dem Saisonende im April ist im Eishockey Sommerpause. Die Eishallen tauen das Eis ab, um die Anlagen zu pflegen. Dies dauert allerdings nur knapp einen Monat, die Zeit bis es wieder aufs Eis geht ist daher begrenzt. Dennoch ist momentan Athletiktraining angesagt. Im September/Oktober starten die Teams dann wieder in die neue Saison.