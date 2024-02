Langstreckenläufer des LAZ Rhein-Sieg Elia Rieck träumt von Europa- und Weltmeisterschaften

Ob sich der Schüler die Zeit auch selbst zutraut? „Mittlerweile freunde ich mich mit dem Gedanken an, träumen zu dürfen“, erklärt der Läufer aus dem Topteam des LAZ. Grund dafür ist ein erfolgreiches Jahr 2023: Der 19-Jährige aus Hennef-Uckerath trug im Sommer bei der U20-EM in Jerusalem das Trikot der deutschen Mannschaft, wurde Dritter bei den nationalen U20-Meisterschaften. „Besonders die Teilnahme an der U20-EM hat mir gezeigt, was möglich ist. Ich will auch bei den Senioren bei einer EM starten und natürlich träumt man von einer WM-Qualifikation. Das ist aber derzeit noch weit weg.“