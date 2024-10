Lokalsport in Kürze Eliah Rieck gewinnt bei Straßenlaufmeisterschaften

Leichtathletik: Beeindruckende Leistungen erreichten die Athletinnen des LAZ Rhein-Sieg beim 13. GVG-Citylauf in Erftstadt am Sonntag. Sonja Vernikov gewann über die 10 Kilometer in 38:38 Minuten. Ihre Vereinskollegin Silke Schneider belegte in diesem Rennen den zweiten Platz der Frauenwertung in 41:12 Min. Auch beim Fünf-Kilometer-Lauf ging der Sieg an das LAZ. Hier lief Celine Schneider (18:12) vor Doppelstarterin Sonja Vernikov (18:42) ins Ziel. kud