EM 2020 : Amateurfußballer aus Bonn stellen ihr Nationalteam vor

Burak Yilmaz (l.) und Yusuf Yazici (r., hier mit Renato Sanches, M.) schossen den OSC Lille in Frankreich zum Titel und wollen nun mit der Türkei bei der EM für Furore sorgen. Foto: picture alliance/dpa/AP/Lewis Joly

Special Bonn In der Rubrik „Mein Nationalteam“ stellen Amateurfußballer aus Bonn und der Region die EM-Mannschaft ihres Heimatlandes vor, äußern sich zum DFB-Team und tippen den Europameister.

Die Türkei erreicht bei der EM… mindestens die K.o.-Phase. Viele Spieler haben eine gute Saison in ausländischen Ligen gespielt, die Erwartungshaltung an die Mannschaft ist sehr groß. Weil das Team in den vergangenen Jahren ja auch nicht immer für die Turniere qualifiziert war, ist eine Euphorie spürbar. Wenn das Glück mitspielt, ist aus meiner Sicht mindestens das Halbfinale möglich.