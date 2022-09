Mitgliederversammlung des Stadtsportbundes Bonn : Stadt Bonn sagt Vereinen Unterstützung bei Energiekrise zu

Bonn Sportamtsleiter Stefan Günther und Sportdezernentin Birgit Schneider-Bönninger haben den Bonner Vereinen Sonderhilfen für gestiegene Energiekosten zugesagt. Auch zum Vorschlag, die Flutlichter abzustellen, äußerten sie sich.

Die Stadt Bonn hat am Mittwochabend in der Duisdorfer Schmidthalle für ein erstes Aufatmen bei möglicherweise Betroffenen gesorgt. Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes sowie Birgit Schneider-Bönninger, Sport- und Kulturdezernentin, sagten allen Bonner Vereinen ihre Unterstützung zu. Laut Günther sei das oberste Ziel, „den Bonner Sportbetrieb in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Sport muss weiterhin bezahlbar und für alle zugänglich bleiben.“

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, stellte Schneider-Bönninger allen Betroffenen Sonderhilfen in Aussicht. Die Höhe dieser Sonderhilfen wurde allerdings noch nicht definiert. Dies liege an der ganz besonderen dynamischen Situation, weshalb sich noch keine genaue Prognose über das gesamte Ausmaß der Problematik abgeben ließe. Schneider-Bönninger versicherte jedoch: „Wir befinden uns bereits im intensiven Austausch mit anderen Sportämtern, um optimale, einheitliche Lösungen für alle Betroffenen finden zu können.“ Auch eine Taskforce ist bereits installiert worden.

Energiekrise in Bonn : Bürgerantrag kritisiert Flutlichter bei Bonner SC Spielen Der Bonner SC trägt seine Heimspiele freitag- oder samstagabends unter Flutlicht aus. Bisher mit großem sportlichem Erfolg. Doch es gibt Kritik an dem hohen Stromverbrauch trotz Energiekrise.

Momentan gibt es noch keine konkreten Anweisungen an die Sportvereine für die Nutzung der Hallen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte in der vergangenen Woche einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht, in welchem Energieeinsparungen im Bereich von 20 Prozent vorgeschlagen werden, um Kosten effektiv zu senken. Auch in Bonn sind bereits erste Vorkehrungen getroffen worden, so wurde die Freibadsaison früher als geplant beendet und die Wassertemperatur in Hallenbädern um ungefähr zwei Grad gesenkt.